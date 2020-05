An der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik sei Kindeswohl gefährdet worden. Zu diesem Ergebnis kommt der Zwischenbericht der unabhängigen Clearingstelle. Die Leiterin beschreibt "heftige Inhalte". Von Tina Friedrich und Torsten Mandalka

Elke Nowotny holt tief Luft, bevor sie aufzählt, was ihr als Kinder- und Jugendpsychologin in den vergangenen drei Monaten über das Leben an der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik berichtet wurde: "Es waren heftige Inhalte: physische und psychische Gewalt, emotionale Vernachlässigung, Vernachlässigung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht und sexuelle Übergriffe." Deshalb lasse sich Kindeswohlgefährdung erkennen.

So lautet auch das Ergebnis des Zwischenberichts der Clearingstelle, die sich seit Februar mit den Vorwürfen beschäftigt. Sie war von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) als unabhängige Stelle geschaffen worden, an die sich Schüler, Schülerinnen, Mitarbeiter, Eltern und Ehemalige wenden können. Nowotny leitet sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Arthur Kröhnert. Am Donnerstag stellten die beiden das Ergebnis ihrer bisherigen Arbeit vor.