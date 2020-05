Wegen einer falschen Bombendrohung hat die Berliner Polizei einen 48-Jährigen im Volkspark Humboldthain festgenommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann gegenüber einem 29-jährigen Zeugen am Mittwochnachmittag im Park geäußert, eine Bombe in Berlin explodieren zu lassen. In dem Park in Mitte befanden sich zu dem Zeitpunkt mehrere hundert Menschen.

Beamte sperrten den Bereich ab und durchsuchten den 48-Jährigen und dessen Wohnung, fanden aber keinen Hinweis auf eine Bombe - dafür aber mutmaßliche Drogen. Gegen den Mann wurden Ermittlungen unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet.