Nachdem kurz vor Ostern in einem Berliner Einkaufszentrum ein Miniatur-Modell einer Raver-Parade beschädigt und in Teilen entwendet worden war, haben sich Täter und Eigentümer offenbar auf einen Deal geeinigt. Die drei Täter würden den Verein "Rave the Planet" in den nächsten Monaten bei der Arbeit unterstützen, teilte der Verein am Dienstag. Eine strafrechtliche Verfolgung werde es nicht geben.

Die gestohlene Siegessäule des Raver-Modells sei von den Tätern zurückgegeben worden. Sie solle nun öffentlich versteigert werden und der Erlös der elektronischen Musikkultur zugutekommen.