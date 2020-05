Die Berliner Feuerehr ist am Donnerstagabend zu einem schweren Hausbrand in Spandau ausgerückt.



Im Ortsteil Falkenhagener Feld stand ein Doppelhaus komplett in Flammen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Berliner Feuerwehr auf twitter mitteilte.



Insgesamt waren 50 Kräfte in der Straße Flurende im Einsatz. Den Brand konnten sie gegen 21 Uhr unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten werden sich aber laut Feuerwehr bis in die Nacht hineinziehen. Die Brandursache war zunächst unklar.