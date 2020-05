Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Gustav-Freytag-Straße in Berlin-Schöneberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am späten Montagabend in einer Erdgeschosswohnung in Schöneberg. Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte versuchten Helfer bereits, einen Mieter aus der Wohnung zu befreien.