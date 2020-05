In der Nähe von Angermünde (Uckermark) hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Ost auf Anfrage von rbb|24 bestätigte, kam ein Pkw auf der B158 in einer Kurve von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 20-jährige Beifahrer und ein 23-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher nicht geklärt.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.