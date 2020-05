Wer seinen Müll einfach in Brandenburger Wäldern ablädt, muss jetzt mit deutlich höheren Bußgeldern rechnen. So können beispielsweise für die unerlaubte Entsorgung von mehr als fünf Kubikmetern Bauschutt bis zu 10.000 Euro fällig werden, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. Für Illegal entsorgte Elektrogeräte kann das Bußgeld bis zu 8.000 Euro betragen.