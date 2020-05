Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte. Weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Wegen der Rauchentwicklung in der Nacht zu Samstag wurden fünf Gebäude vorübergehend evakuiert. Die Anwohner, die vorübergehend in Hotels untergebracht wurden, durften am frühen Samstagmorgen in ihre Wohnungen zurück. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.