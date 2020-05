Zur Todesursache konnte die Wildparkleiterin noch keine Angaben machen. Die Tiere hätten die ersten Lebenstage gut überstanden und einen guten Eindruck gemacht, sagte Heyter. Derzeit würden sie obduziert. Sie wies darauf hin, dass Elchhaltung sehr schwer sei, weil die Tiere sehr anfällig für Parasiten und anspruchsvoll in der Ernährung seien.

Seit 1997 gibt es im Wildpark Schorfheide Elche, 13 wurden dort geboren. Um Inzucht zu vermeiden, werden sie meist an andere Zoos und Tierparks vermittelt. In der insgesamt 110 Hektar großen Anlage am Rande von Groß Schönebeck (Barnim) leben etwa 250 Tiere und 25 Arten: europäische Wildtierrassen, die einst in freier Wildbahn heimisch waren. Jährlich kommen rund 100.000 Besucher.