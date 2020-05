Bild: dpa

Tod von George Floyd - Erneut Proteste in Berlin gegen rassistische Polizeigewalt in USA

31.05.20 | 17:51 Uhr

Deutlich mehr Menschen als erwartet sind am Sonntag in Berlin wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz auf die Straße gegangen. Es ist nicht die erste Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt am Pfingstwochenende.



Der Tod des Afroamerikaners George Floyd führt auch in Berlin zu Protesten. Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis gestorben. Unter dem Motto "Justice for George Floyd" (Gerechtigkeit für George Floyd) zogen am Mittag weitaus mehr Menschen als erwartet durch Kreuzberg. Die Demo habe "in der Spitze rund 1.500 Teilnehmer", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Privatperson hatte für die Demonstration demnach ursprünglich nur 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Protestzüge bleiben friedlich

Der Protestzug ging vom Mehringdamm zum Hermannplatz. Am Südstern gab es eine Zwischenkundgebung. Unter den Demonstranten waren auch Familien und Kinder. Sie zeigten Plakate mit Slogans wie "I can't breathe, justice for George Floyd" (Ich kann nicht atmen, Gerechtigkeit für George Floyd) und "Being black is not a crime" (Schwarz zu sein, ist kein Verbrechen).

Zuvor war am Morgen ein "Gedenkmarsch gegen rassistische Polizeigewalt in den USA" zum Brandenburger Tor gezogen. Statt der angemeldeten 75 Menschen waren nach Polizeiangaben rund 200 Teilnehmer unterwegs, ebenfalls auf Initiative einer Privatperson. Beide Protestzüge seien friedlich verlaufen, sagte der Polizeisprecher am Nachmittag.

Der Demonstrationszug lief am Sonntag auf der Hasenheide Richtung Hermannplatz. | Bild: dpa

Demo an Pfingstsamstag vor der US-Botschaft

Bereits am Samstag hatten etwa 2.000 Menschen friedlich vor der US-Botschaft in Berlinprotestiert, ebenfalls erheblich mehr als erwartet. Die Zahl nannte ein Berliner Polizeisprecher am Abend, sie deckt sich mit abschließenden Schätzungen von rbb-Reportern vor Ort. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten auf Transparenten unter anderem "Gerechtigkeit für George Floyd! Gegen rassistische Polizeigewalt". Unter diesem Motto hatten mehrere Initiativen im Internet zu dem Protest vor der US-Botschaft aufgerufen. Der Afroamerikaner George Floyd war in Minnesota wegen des Verdachts festgenommen worden, er wolle mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlen. Den Beamten zufolge habe er sich dann seiner Festnahme widersetzt. Ein Polizist drückte sein Knie bei der Festnahme minutenlang auf Floyds Hals, obwohl dieser sich zu diesem Zeitpunkt nicht wehren konnte und ignorierte dessen Hilferufe, er bekomme keine Luft. Das zeigt ein Handyvideo von Augenzeugen vor Ort, das später millionenfach im Internet geteilt wurde. Der 46-jährige Floyd verlor das Bewusstsein, auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Die vier beteiligten Polizisten wurden daraufhin entlassen, einer von ihnen ist nun wegen Mordes und Totschlags angeklagt worden. Infolge von Floyds Tod war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen im US-Bundesstaat Minnesota und in mehr als 30 Städten im Land gekommen [tagesschau.de]. In vielen US-Bundesstaaten wie Georgia oder Kalifornien gilt der Ausnahmezustand. Die meisten Kundgebungen in den USA gegen aus der Sicht der Demonstranten unangemessen harte und rassistisch motivierte Polizeigewalt aber verliefen bislang friedlich [tagesschau.de].

