Berlinerinnen und Berliner können ihre Beobachtungen von Eichhörnchen in den nächsten Monaten an Wissenschaftler melden. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) rief am Donnerstag auf, Angaben über bevorzugte Aufenthaltsorte, über Fellfarbe oder äußerliche Auffälligkeiten zu machen.