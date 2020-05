Nachwuchs in Barnim

Neugeborene Elch-Zwillinge sind zurzeit im Wildpark Schorfheide (Barnim) zu beobachten. Das Geschlecht der Jungtiere ist noch unklar, daher sind sie auch noch namenlos.



Muttertier ist die fünf Jahre alte Elchkuh Lille Sol (schwedisch für "Kleine Sonne"). "Als die beiden am 5. Mai geboren wurden, waren sie sofort agil und auf den Beinen", sagte Wildparkleiterin Imke Heyter der Nachrichtenagentur DPA. Lille Sol sei sehr fürsorglich gewesen, "was nicht immer so passiert, wenn ein Tier mehrere Junge hat." Im vergangenen Jahr hatte die Elchkuh ebenfalls zwei Junge geboren, diese wurden jedoch nur wenige Tage alt.