Brandstiftung in Neukölln vermutet

Durch das Eingreifen von Streifenpolizisten konnte in der Nacht zum Sonntag der Brand mehrerer Autos in Neukölln schnell gelöscht werden. Das teilte die Berliner Polizei mit.



Ersten Ermittlungen zufolge hatten Zeugen kurz nach drei Uhr den Brand in der Laubestraße bemerkt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften nach ihrem Eintreffen mit Feuerlöschern die Flammen. Nach Angaben vom Tatort sicherten Beamte Spuren von Grillanzündern auf den Autoreifen.



Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.