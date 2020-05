Wenn das gastronomische Highlight des Flughafens eine Currywurst-Bude in einem alten S-Bahnwagen ist, dann isst du in TXL.

Die besten Flughäfen der Welt sind ganz besondere Orte, unserem Alltag entrückt. Es ist ein geschlossenes Universum, zu dem nur der erlauchte Kreise der Reisenden Zutritt hat: Abenteurer, die voller Optimismus zu neuen Welten aufbrechen - oder aus ihnen zurückkehren, als neue, erfülltere Menschen. In Tegel stehen sie dann erstmal in einem engen Gang, der als Kulisse für einen preiswerten Tech-Noir-Streifen dienen könnte – sofern man die brummenden Snackautomaten, die Gittersitzbänke im Busbahnhof-Stil und die Ticketbuden fragwürdiger Nischen-Airlines entfernt.

Wobei sich diese spezielle Tegel-Atmosphäre ja nur den Glücklichen bietet, die im legendären Terminal A unterwegs sein dürfen. Terminal E und D vermitteln den Charme eines mittelstädtischen Einkaufszentrums, während einem in Terminal C - gerade bei sehr frühen oder sehr späten Flügen - der böse Verdacht beschleichen könnte, aus Versehen doch in einer der Wellblechhallen von Schönefeld gelandet zu sein.

Der "echte" Flughafen Tegel ist in der Tat nur das legendäre Hexagon: Terminal A. Ein Bau, der vor allem bei der im (Hosen-)Anzug reisenden Gesellschaft geliebt wurde. Weil sie hier wenig Zeit verbringen musste: Mit der Laptoptaschen in der einen und dem 5-Euro-Kaffee in der anderen Hand waren sie innerhalb weniger Minuten vom Taxi in den Flieger gehuscht, den Blick kaum vom Handydisplay lösend.