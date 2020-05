Für die einen ist Himmelfahrt, für andere Vatertag und so fragt sich dann doch mancher, was eigentlich beide Tage miteinander zu tun haben. Eine Betrachtung zum Feiertag von Ulrike Bieritz.

Abstandsregeln und Bollerwagen passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Und so wird, wie so vieles derzeit, auch dieser Feiertag anders gestaltet werden als in den vergangenen Jahren. Es ist Vatertag und Vater bleibt zu Hause? Eine ganz neue Variante.

In anderen Ländern, wie Frankreich oder den Niederlanden, bekommen Männer – vielmehr Väter – heute Geschenke. In unserer Region ist das Geschenk, dass der Mann mal so richtig über die Stränge schlagen kann.

Der Vatertag oder Herrentag wurde, wie auch Halloween und Valentinstag, in den USA von einer Frau erfunden. Für den Handel ist er, neben diesen beiden und dem Muttertag einer der umsatzstärksten Tage. "Vater sein ist vielfach Plag, drum leb er hoch der Vatertag“, dichtete der Werbechef eines österreichischen Hemdenproduzenten in den 1950er Jahren und gehörte damit zu den Wegbereitern dieses Feiertags hier in Europa – auch um den Muttertag etwas entgegenzusetzen.

Was an Himmelfahrt möglich ist - und was nicht

Für Christen ist 40 Tage nach Ostern Himmelfahrt. In den ersten Jahrhunderten war die Feier noch mit Pfingsten verbunden. Seit dem 4. Jahrhundert ist es ein eigenes Fest, an dem Christen an die sogenannte Aufhebung Jesu in den Himmel erinnern. Komplizierte Geschichte, weil es auch hier nicht so sehr um eine historische Tatsache, sondern um eine Glaubenssache geht. In der Bibel wird im Lukas Evangelium und in der Apostelgeschichte das Geschehen folgendermaßen beschrieben: Nach seiner Auferstehung ist Jesus noch eine Weile unterwegs gewesen, er hat sich 40 Tage lang seinen Anhängern und anderen Menschen gezeigt, mit seinen Jüngern gesprochen – und wurde dann – Zitat "vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm in auf und entzog ihn ihren Blicken".

Weg war er, aufgefahren in den Himmel, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, das jeden Sonntag im Gottesdienst gebetet wird. Und weiter: Er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist das Entscheidende, denn gemeint ist: aus dem Menschen Jesus, der als Botschafter Gottes auf der Erde unterwegs war, wurde nun der Botschafter der Menschen bei Gott. Das ist das Positive an diesem Feiertag – er weist nach vorne, in die Zukunft. Denn der Himmel ist kein geographischer Ort, sondern der Herrschaftsbereich Gottes und dort ist Jesus eben nun.