Ein Jugendlicher ist auf einem Gleisübergang in Berlin-Marzahn von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 17-Jährige am Freitagnachmittag die Gleise an der Tram-Haltstelle Wuhletalstraße überqueren wollen. Dabei wurde er von einer Bahn der Linie M8 erfasst.