Ein Rehkitz, das in einer Wohnung mitten in Brandenburg an der Havel gehalten wurde, hat ein neues, artgerechtes Zuhause gefunden. Wie die Brandenburger Polizei am Montag mitteilte, wurde das Tier von einer Wildtier-Aufzuchtstation in Schönwalde-Glien aufgenommen und dort auf den Namen "Gretchen" getauft.