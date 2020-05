Brandenburg hat schon Ende vergangenen Jahres an der Grenze zu Polen einen Schutzzaun von 120 Kilometer Länge in den Kreisen Spree-Neiße, Oder-Spree und in Frankfurt (Oder) errichtet. Er reicht bis zur sächsischen Grenze. Anders als in Dänemark, wo an der Grenze zu Deutschland ein festes Gitter installiert wurde, handelt es sich in Brandenburg um mobile, elektrische Drahtzäune. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums sind die Kreise und kreisfreien Städte dafür verantwortlich, dass diese Zäune nicht beschädigt werden.



Der Zaun im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) wurde jedoch beschädigt, wie Anfang des Jahres von der Stadt bekanntgegeben wurde. Bei den Beschädigungen soll es sich um Einzelfälle gehandelt haben.