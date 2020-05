Die beiden haben in Eberswalde Landwirtschaft studiert, seit zwei Jahren sind sie ein Paar. Vor einem knappen Monat haben sie sich auf den Weg gemacht, um Höfe und Gemeinschaften kennenzulernen, und ein neues zu Hause für sich und ihre zwei Ziegen zu finden: von Finowfurt über Wustermark, vorbei an Potsdam, Beelitz und weiter nach Sachsen-Anhalt, quer durch Deutschland und Europa bis zum Kap Finisterre in Spanien – und danach wieder zurück nach Brandenburg.