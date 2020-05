Eine Jugendliche hat sich mit einer Freundin am Nordostrand von Berlin im Wald verlaufen und ist in einem Sumpf in der Hönower Weiherkette versunken. Nach zwei bis drei Stunden habe die 15-Jährige am späten Donnerstagnachmittag dann dort von Rettern der Feuerwehr befreit werden können, sagte Jens Jochinke, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hönow, am Freitag. Zuerst hatte die Zeitung "B.Z." über den Fall berichtet.