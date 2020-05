In Berlin-Lankwitz ist am Sonntagabend ein Mann erstochen worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von rbb|24. Es gebe ein Tötungsdelikt, hieß es. Nähere Angaben könne man mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht machen. Der Deutschen Presse-Agentur bestätigte die Polizei, dass es in Lankwitz einen "einen Messerstich gegen eine Person" gegeben habe.

Nach bisherigen Medieninformationen wurde am Sonntagabend ein Schwerverletzter auf einem Gehweg in Lankwitz gefunden. Der junge Mann habe erst nach 45 Minuten Reanimation in einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden können, hieß es.

Eine Mordkommission ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich am Montag gemeinsam zu der Tat äußern.