Ein junger Mann ist auf der Flucht vor der Polizei in Berlin-Wedding vom Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.

Eine Bewohnerin hatte am Samstagnachmittag die Polizei gerufen, weil zwei Unbekannte an ihre Wohnungstür geklopft und um Einlass gebeten hatten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einer Durchsuchung des Hausflurs sahen Beamte die beiden demnach durch eine Luke aufs Dach steigen. Einer der Flüchtenden fiel dabei nach Angaben der Polizei herab und schlug auf dem Gehweg auf. Er wurde zu einer Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Seine Identität war zunächst ungeklärt.

Sein 16-jähriger Begleiter wurde in einer Kammer auf dem Dachboden gefunden. Der Teenager machte laut Polizei "völlig widersprüchliche Angaben", warum er sich versteckt habe und gab an, den Gestürzten nicht zu kennen. Die Polizei ermittelt nun, weshalb die beiden flüchteten.