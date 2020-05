Brandenburg an der Havel

In Brandenburg an der Havel hat ein Mann seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das hat die Polizei dem rbb am Dienstagabend bestätigt.

Demnach wurde die 35-Jährige am Montagnachmittag in ihrer Wohnung im Stadtteil Görden angegriffen.