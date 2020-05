Bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag in Weißensee sind drei Männer verletzt worden. Mit einem Transporter mit Blaulicht und Martinshorn waren ein 24-Jähriger und zwei 31-jährige Begleiter in Pankow unterwegs. Der Wagen geriet vermutlich beim Linksabbiegen von der Berliner Allee in die Rennbahnstraße von der Fahrbahn ab.