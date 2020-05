Am Berliner Ostbahnhof ist ein Obdachloser in der Nacht zu Mittwoch durch ein Feuer schwer verletzt worden. Er musste nach rbb-Informationen in das Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn gebracht werden.

Das Feuer war an der Lagerstätte des Mannes unter der Eisenbahnbahnbrücke in der Koppenstraße in Friedrichshain ausgebrochen. Ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handelt, ist noch unklar.

Sendung: Inforadio, 06.05.2020, 08.00 Uhr