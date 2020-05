Trotz der Corona-Beschränkungen wollen am kommenden Wochenende die Besitzer oder Pächter vieler privater Gärten in Berlin und Brandenburg ihre Grundstücke für Besucher öffnen.



Die Initiative "offene Gärten" lädt auch in diesem Jahr zu der vor rund fünfzehn Jahren konzipierten Veranstaltungsreihe ein. Die Idee hinter den Besichtigungen am Samstag und Sonntag ist es, das Interesse am Gärtnern und an der Gartengestaltung zu fördern. Präsentiert werden dabei nicht nur Blumengärten, sondern auch Nutz- und Bauerngärten mit Gemüsepflanzen und Kräutern.