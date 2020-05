In Brandenburg gibt es mehr als 44.000 Photovoltaik-Anlagen. Berlin fördert sie verstärkt. Die Eigentümer können bis zu zwei Drittel ihrer Stromkosten reduzieren. Aber nur, wer so viel Eigenenergie wie möglich nutzt, spart am Ende wirklich. Von Wolfgang Dümcke

Aber wie geht das genau? Scheint die Sonne, wird viel Strom produziert - so weit, so klar. Bei Bewölkung gibt es weniger Strom, so dass Kronfeldts immer wieder Strom aus dem Netz nutzen müssen. Nachts produziert die Anlage keinen Strom.

Überschüssige Energie, also die, die der Haushalt nicht selbst verbraucht, wird ans Netz abgegeben. Durchschnittlich ein Drittel der so erzeugten Energie gehen in Deutschland in den eigenen Haushalt, zwei Drittel sind überschüssig und gehen ins Netz. Dafür gibt es eine Vergütung.