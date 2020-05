Die Berliner Polizei will erneut gezielt gegen illegale Autorennen vorgehen. Von Dienstag nach Pfingsten bis zum 14. Juni sollen Beamte sämtliche Technik zur Geschwindigkeitskontrolle und zahlreiche zivile Streifen einsetzen. Dies kündigte ein Sprecher am Samstag an. Der Grund für die Aktion: Die Zahl registrierter Autorennen und Raser steigt.