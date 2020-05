Dem Landeskriminalamt der Berliner Polizei (LKA) ist am Mittwoch offenbar ein Schlag gegen ein Netzwerk von Drogenhändlern gelungen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte, durchsuchten am Mittwochmorgen etwa 100 Kräfte, darunter von Spezialeinheiten, neun Örtlichkeiten in Berlin und Brandenburg. In Berlin wurde unter anderem eine Wohnung in der Borussiastraße in Tempelhof durchsucht. Es seien auch Haftbefehle vollstreckt worden, hieß es.

Im Visier des LKA standen demnach Personen, die in den bandenmäßigen Handel mit dem Schmerzmittel Tilidin - einem synthetischen Opioid - verwickelt sein sollen. Dieser Stoff wurde laut Kriminalstatistik in den vergangenen Jahren immer wieder illegal als Rauschmittel gehandelt. Weitere Details zum Polizeieinsatz waren zunächst nicht bekannt.