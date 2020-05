Trotz eines Zeugenaufrufs der Polizei ist die Identität der toten Frau, die ein Mann in einem Rollstuhl in ein Krankenhaus gebracht hatte, weiter unklar. Das sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Laut Polizei hatte der Unbekannte die Frau in einem selbst gebauten Rollstuhl am Abend des 26. April in eine Klinik in Berlin-Westend geschoben. Er soll angegeben haben, sie sei seine Ehefrau und leide unter Atemnot. Tatsächlich sei sie bereits mindestens einen Tag zuvor gestorben, hieß es von der Polizei. Das hätten Untersuchungen ergeben. Der Mann habe das Gebäude umgehend verlassen, auch seine Identität sei unklar.