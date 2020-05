Der erste Prozesstag im Fall um den tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker ist bereits nach sieben Minuten zu Ende gegangen. Am Landgericht Berlin wurde am Dienstag nur die Anklage verlesen.

Zum Auftakt kam auch Beatrice von Weizsäcker, die Schwester des getöteten Mediziners. Sie ist eine von vier Nebenklägern im Prozess. Dem mutmaßlichen Täter werden Mord an dem Professor sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt.

Der Angeklagte will sich nach Angaben seiner Anwälte zu den Vorwürfen selbst äußern. Am Dienstag war das laut Gericht nicht möglich, weil der psychologische Sachverständige verhindert war. In dem Prozess geht es auch um die Schuldfähigkeit des Angeklagten.

Fritz von Weizsäcker war am 19. November 2019 erstochen worden, als er in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg einen medizinischen Vortrag über Lebererkrankungen hielt. Der Vortrag hatte sich an Laien gerichtet und wurde von 20 bis 30 Personen besucht. Ein 33 Jahre alter Polizist außer Dienst hatte versucht den Angreifer zu überwältigen, war dabei aber selbst schwer verletzt worden.

Von Weizsäcker wurde 1960 in Essen geboren, er war Sohn des früheren Bundespräsidenten und Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Richard von Weizsäcker (1920-2015), und dessen Frau Marianne. Nach mehreren Stationen als Facharzt für Innere Medizin und Hochschullehrer in Freiburg war er 2005 an die private Schlosspark-Klinik gewechselt.