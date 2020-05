Ein Radfahrer ist auf der Landstraße 171 in Hennigsdorf (Oberhavel) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.



Der Senior war mit seinem Rad am Donnerstag auf dem Radweg zwischen Hennigsdorf und Hohen Neuendorf unterwegs, als er in Höhe des Wasserwerkes die Landstraße überquerte, "offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten", wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.