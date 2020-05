Ein 24-jähriger Mann und seine zwei Begleiterinnen sind in Berlin-Prenzlauer Berg überfallen, geschlagen und ausgeraubt worden. Die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Täter später fest.

Der junge Mann und die beiden Frauen wurden am frühen Sonntagmorgen im Ernst-Thälmann-Park von einer zehnköpfigen Gruppe angesprochen und gerieten dann in einen Streit, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.