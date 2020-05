Bild: dpa

Konservendosen besonders betroffen - Schadstoff BPA: unbelastete Produkte zu finden ist schwierig

18.05.20 | 17:58

Weil der Schadstoff BPA sich gravierend auf die Gesundheit auswirken kann, steht er auf der EU-Liste der gefährlichsten Chemikalien. In Deutschland werden aber noch immer Konserven damit von innen beschichtet. Eine Kennzeichnungspflicht gibt es nicht. Von Nicole Probst



Bisphenol A (BPA) ist der bekannteste hormonähnliche Schadstoff. Weil er "möglicherweise gravierende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit" hat, steht BPA seit drei Jahren auf der EU-Liste der gefährlichsten Chemikalien. Doch die Industrie schätzt die Chemikalie, um Plastik zu härten und Innenwände von Konservendosen zu beschichten - und die EU hat BPA bislang nicht grundsätzlich verboten. Können Verbraucher dennoch BPA-frei einkaufen?

BPA ist nicht kennzeichnungspflichtig

Esther Reichel aus Prenzlauer Berg öffnet ihre Küchenschränke, sie nimmt alle Lebensmittelcontainer, Frischeboxen und Konservendosen heraus und sucht nach dem entscheidenden Hinweis: In welchem Produkt befindet sich BPA? Dass es sich in den Behältern überhaupt verstecken könnte, wusste die Berlinerin nicht: "Es steht ja auch nirgendwo drauf." Reichel hat Recht: BPA ist nicht kennzeichnungspflichtig. Und auch, wenn nach Aussage der EU die gesundheitlichen Folgen von BPA "dauerhaft und unumkehrbar" sind, liegt der Grenzwert für den "hormonell wirksamen Stoff" laut EU-Verordnung bei 0,05 mg/kg. Es gibt kein Verbot. Dabei weisen Wissenschaftler immer wieder auf die Gefahr von Bisphenol A in Konserven hin. Karin Michels hat die Chemikalie als erste Wissenschaftlerin in unzähligen Urinproben nachgewiesen: "Wir haben freiwilligen Versuchspersonen eine Portion Suppe aus Konserven konsumieren lassen und haben den Bisphenol-A-Spiegel vorher und nachher im Urin gemessen." Das Ergebnis: "Nach dem Genuss von einer Portion Suppe aus der Konserve stieg der Bisphenol-A-Spiegel im Urin um 1.000 Prozent an."

Für Kinder könnten niedrige Dosen gefährlicher sein als hohe

Laut Michels gibt es keine wissenschaftlichen Studien, die einen Grenzwert für BPA festlegen, unter deren Schwelle man sicher sein könne. Viele Studien hätten sogar gezeigt, dass insbesondere für Kinder niedrige BPA-Dosen sogar gefährlicher seien könnten als höhere Dosen. Bisphenol A ist eine der meistproduzierten Basis-Chemikalien und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Chemie. Allein in Deutschland werden jährlich etwa eine Million Tonnen Bisphenol A produziert und in diversen Kunststoffen und Kunstharzen verarbeitet. Die Frage, ob sich der Stoff lösen und auf Lebensmittel übergehen kann, wollte der BUND herausfinden: 2017 hat die Umweltorganisation deshalb mehr als 20 Konservendosen aus dem Supermarkt auf BPA-Rückstände in Lebensmitteln untersuchen lassen. Manuel Fernández ist beim BUND Experte für Chemiepolitik, zu dem Test sagt er, dass von den 22 Proben "fast 75 Prozent, also Dreiviertel der Proben, deutlich mit Bisphenol A belastet waren. Eine davon 50-fach über dem Grenzwert." Er und sein Team seien "schlichtweg entsetzt".

Eindeutig erkennen kann der Verbraucher das nicht

Mittlerweile gehen auch die Hersteller mit dem Thema sensibler um. So gibt es immer mehr bisphenolfreie Beschichtungen, die etwa in Konservendosen verwendet werden. Doch eindeutig erkennen kann das der Verbraucher nicht. Bei einer Stichprobe des rbb-Verbrauchermagazins Super.Markt testete ein Labor fünf Konservendosen aus Berliner Supermärkten auf BPA-Rückstände in den konservierten Lebensmitteln. In drei Produkten wurde kein BPA nachgewiesen. In den beiden anderen Produkten lagen die BPA-Anteile zwar unter dem Grenzwert - die Dosen waren aber noch fast zwei Jahre haltbar. Und das birgt nach Meinung von Fachleuten Gefahren. Denn je länger sich die Lebensmittel in den Dosen befinden, "desto mehr BPA kann sich aus der Beschichtung herauslösen und ins Lebensmittel übergehen" - so das Ergebnis des untersuchenden Labors.

Frankreich zeigt, dass es auch anders geht

Da es keine Kennzeichnungspflicht gibt, hat Super.Markt bei den großen Lebensmittelketten angefragt, ob diese noch Konservendosen verkaufen, deren Innen-Beschichtung Bisphenol A enthalten. Außer Kaufland kann das keiner der großen Anbieter für seine Eigenmarken ganz ausschließen - alle halten sich aber an die vorgeschriebenen Grenzwerte. Bei Aldi verzichten laut Unternehmensangaben 90 Prozent der Lieferanten auf Bisphenol A. Die restlichen zehn Prozent werden die "Verpackungen sukzessive umstellen" so der Discounter. Rewe fordert von Herstellern zwar eine Bisphenol-A-freie Innenbeschichtung bei Konservendosen, akzeptiert aber "technologisch begründete Ausnahmen". Der Verband der Metallverpackungen hält sich auf rbb-Anfrage bedeckt: "Auch wenn BPA-basierte Innenbeschichtungen sicher sind, reagiert die Branche natürlich auf den Wunsch nach BPA-freien Beschichtungen". Das Beispiel Frankreich zeigt, dass es auch anders geht. Dort ist Bisphenol A bereits seit fünf Jahren in Lebensmittelverpackungen verboten. Doch Deutschland tut sich schwer mit einem nationalen Verbot. Nur Babyflaschen und Schnabeltassen müssen ohne BPA produziert werden. Aber auch das bringt leider keine hundertprozentige Sicherheit. Denn Bisphenol A wird dann, so Michels, einfach durch ein anderes Bisphenol ersetzt, insbesondere Bisphenol S. "Und obgleich diese Substanzen noch nicht so gut untersucht sind wie Bisphenol A, wissen wir doch, dass sie mindestens ebenso schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben wie Bisphenol A." Hier ist also Vorsicht geboten. Und der Verbraucher sollte aufgeklärt werden, dass "Bisphenol-A-frei" nicht "risikofrei" heißt.

Wer sicher sein will, verzichtet auf Konserven

Bei Konservendosen gibt es in Sachen BPA-Gehalt ebenfalls keine Sicherheit. Der Verbraucher kann schlichtweg nicht erkennen, ob BPA für die Innenbeschichtung verwendet wurde oder nicht. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, verzichtet daher auf Konserven und greift alternativ zu frischer, unverpackter Ware. Oder zumindest zur Glasverpackung. Hier können Verbraucher auf Verpackungen mit einem blauen Kreis im Deckel achten, denn diese "Blueseal-Deckel" sind Bisphenol-frei. Bei Plastikverpackungen, Plastikflaschen oder Mikrowellengeschirr gilt es, den Recylingcode 7 zu meiden. Hier könnte BPA enthalten sein. Alternativ können Verbraucher zu Kunststoffen mit den Recylingcodes 2, 4 oder 5 greifen. Diese wurden ohne gesundheitsgefährdende Stoffe hergestellt. Fest steht: Für Verbraucher bleibt es weiterhin schwierig, ein unbelastetes Produkt zu finden.