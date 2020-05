Die private Initiative "Save The Dance" hat sich mit einer Petition an das Berliner Abgeordnetenhaus gewandt. Darin fordern Vertreter der Tanzszene, dass die freigestellten Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik wieder beschäftigt werden sollen und die Freistellung aufgehoben werden soll.

Die Verfasser der am Montag veröffentlichten Petition fordern neben der Wiedereinsetzung der alten Schulleitung, die Schule "in ihrer derzeitigen Struktur" zu erhalten, also mit Auftritten mit dem Landesjugendballett und der Möglichkeit auf einen Bachelor-Abschluss. Mit dem Erhalt sollen nach dem Willen der Unterzeichner strukturelle Weiterentwicklungen im Sinne des Auftrags der Schule sowie Verbesserungen in der Ausstattung und der Personalstruktur einhergehen.

Die Existenz der Schule sowie der Bachelor stehen zurzeit allerdings nicht in Frage. Auf der Seite der Initiative finden sich zudem Äußerungen beispielsweise von Eltern, die Veränderungen an der Schule wünschen. Sie kritisieren insbesondere rigide Unterrichtsmethoden, die über ein notwendiges Maß an sportlichem Training hinausgehen und fordern, dass die entsprechenden Lehrkräfte die Schule verlassen sollen.