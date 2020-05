Bild: Frank Derer

Besonderes Augenmerk bekommt in diesem Jahr die Blaumeise. "Leider erliegen in diesem Frühjahr viele der kleinen Meisen mit dem blau-gelben Federkleid dem für Meisen tödlichen Erreger Suttonella ornithocola", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Die "Stunde der Gartenvögel" soll zeigen, wie stark die Meisenbestände von der für Deutschland neuen Vogelkrankheit beeinträchtigt werden.