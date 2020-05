Bahnhof Platz der Luftbrücke in eine Richtung gesperrt

Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen den U-Bahnhof Platz der Luftbrücke sanieren und barrierefrei umgestalten. Die Folge: Um den Bahnhof zu erreichen, müssen BVG-Passagiere neun Monate lang Umwege in Kauf nehmen.

Der Bahnhof Platz der Luftbrücke ist ab Montag für ein dreiviertel Jahr lang in Richtung Alt-Mariendorf gesperrt. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. So sollen die Bahnsteigplatten erneuert und mit einem Leitsystem für Blinde ausgestattet werden.

In der Zeit vom 11. Mai bis voraussichtlich 1. Februar 2021 halten damit die Züge der U-Bahnlinie 6 in Richtung Alt-Mariendorf nicht am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke. Um den Bahnhof zu erreichen empfiehlt die BVG, bis zum nächsten U-Bahnhof zu fahren und von dort wieder eine Station zurück.