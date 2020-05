In der Nacht zu Sonntag hat sich in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ein schwerer Unfal ereignet. Ein Golf, der mit fünf Personen besetzte war, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Drei der Insassen wurden wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere blieben unverletzt.

An dem Pkw entstand hoher Sachschaden: Die Polizei beziffert ihn auf Anfrage auf etwa 20.000 Euro. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt.