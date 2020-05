"Ich dachte, ich müsse mir das Leben nehmen", sagt Adel Onodi. Die Schauspielerin und Sängerin zog vor einigen Monaten von Budapest nach Berlin. In Ungarn gebe es für Menschen wie sie keine Perspektive, sagt sie. Adel ist trans und Trans-Personen will die ungarische Regierung rechtlich nicht mehr anerkennen. Von den Plänen der Regierung erfuhr Adel in den Nachrichten. Sie war schockiert, konnte nicht mehr schlafen: "Ich fühle mich seitdem wieder wie vor meiner Transition."

Am 31. März reichte die ungarische Regierung den Gesetzesentwurf ein, ausgerechnet am internationalen Tag transgeschlechtlicher Sichtbarkeit, dem "Transgender Day of Visibility". Der Entwurf wurde nun akzeptiert, es ist also offiziell: Beim Standesamt und auf amtlichen Dokumenten darf nur noch das "Geschlecht bei Geburt" vermerkt werden. Änderungen des Geschlechtseintrags und des Vornamens sind nun nicht mehr möglich. Für all jene, die bereits einen Antrag gestellt haben oder dies noch vorhaben, gibt es in Ungarn keine Hoffnung mehr auf rechtliche Anerkennung.