Nach dem Tod eines 25-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Brandenburg (Oberhavel) ist ein 29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen den ebenfalls in der Unterkunft lebenden Mann wegen des Verdachts des Totschlags, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Dieser sei noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt gebracht worden.