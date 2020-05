Die Situation in Brandenburgs Wäldern hat sich nach dem Regen etwas entspannt - zumindest für ein paar Tage. Die Waldbrandgefahrenstufe ist am Samstag in 13 von 14 Landkreisen auf Stufe 1 mit einer sehr geringen Gefahr gesunken, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte [Externer Link]. Allein im Landkreis Oberhavel im Norden Brandenburgs herrschte Gefahrenstufe 2 mit einer geringen Gefahr.

Langfristige Entspannung aber bringt der jetzt gefallene Regen zunächst nicht, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel sagte: "Das ist ein Tropfen in den märkischen Sandboden." Er hoffe auf weiteren Niederschlag am Wochenende, damit sich die Wälder von den trockenen Tagen wenigstens etwas erholen könnten.



Allein am Donnerstag und Freitag hatte es nach Worten von Engel dutzende Waldbrände gegeben. Damit brannte es in diesem Jahr bereits mehr als 110 Mal auf knapp 15 Hektar. 2019 hatten bis Ende Mai bei 106 Bränden mehr als 40 Hektar Wald gebrannt.