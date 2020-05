Was in Brandenburg jetzt erlaubt ist - und was verboten

Den Höchsttemperaturen am Sonntag folgt dann am Montag eine starke Abkühlung, begleitet von Wolken und Niederschlägen. In Berlin ebenso wie in Brandenburg ist es dann wechselnd bewölkt, vor allem für den Süden Brandenburgs sind Schauer vorhergesagt, teils mit Graupel und auch einzelne Gewitter. Die Temperaturen sinken auf acht bis zehn Grad am Montag und zwei bis zehn Grad am Dienstag. Nachts ist ortweise Bodenfrost möglich.



Von Dienstag bis Freitag gibt es dann einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken, überwiegend bleibt es trocken und immerhin tagsüber steigen die Temperaturen zögernd an. In den Nächten besteht die Gefahr von Bodenfrost.