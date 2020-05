In einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) sind am Donnerstagnachmittag zwei leblose Männer gefunden worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus, wie sie am Abend mitteilte.

Die Identität der Toten sei bisher noch nicht geklärt. Ein Zeuge, der einen Schlüssel zu der Wohnung hat, fand die Leichen und alarmierte die Behörden.

Die Mordkommission der Polizeidirektion Nord und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.