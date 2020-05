Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg haben am Montag mindestens fünf Bewohner eine Rachgasvergiftung erlitten. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie war mit mehr als hundert Einsatzkräften und 31 Fahrzeugen vor Ort.

Das Feuer war am Nachmittag im Hochparterre eines sechsgeschossigen Hauses in der Meraner Straße ausgebrochen. Der Rauch habe sich über die Fassade und das Treppenhaus im ganzen Gebäude verteilt, so die Feuerwehr.

Eine Person wurde über eine Drehleiter aus einem Fenster gerettet, sieben Menschen wurden mit sogenannten Brandschutzhauben über das Treppenhaus aus dem Gebäude gebracht. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.