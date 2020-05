Per Mittwoch, 06.05.2020 | 12:26 Uhr

Wo denn in Adlershof? Meinen er in der Köllnischen Heide (was sehr unwahrscheinlich ist, Flugfeld Johannisthal sogar quasi unmöglich) oder ist mehr so ganz grob von Mitte aus in Richtung Adlershof, also eigentlich zwischen Grünau und Schmöckwitz gemeint. Der Kommentar klingt nämlich dannach...