Die Feuerwehr hat einen Brand in einer Scheune im Ort Zernitz-Lohm bei Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) am Montagmorgen unter Kontrolle gebracht.



Die Einsatzmaßnahmen dauern allerdings noch an, hieß es. Außerdem warnt die Feuerwehr weiterhin vor starker Rauchentwicklung und empfiehlt, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Menschen in dem Gebiet sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.



Der Brand war am Montagfrüh im Dachstuhl der Scheune ausgebrochen. Weil sich in der Scheune ein 1.000-Liter Öltank befindet, bestand laut Feuerwehr Explosionsgefahr. Anwohner angrenzender Grundstücke wurden in Sicherheit gebracht.



Die Brandursache ist noch unklar.