Nach Leichenfund in Wittenberge Identität eines Toten geklärt

Nach dem Fund zweier Leichen in einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) haben die Behörden die Identität eines der toten Männer klären können. Bei ihm handele es sich um einen 48-jährigen litauischen Staatsangehörigen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Litauens Botschaft sei informiert worden.

Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Opfers gehen weiter. Die Polizei hatte bereit kurz nach dem Fund der Leichen mitgeteilt, dass beide vermutlich keine deutschen Staatsangehörigen seien.