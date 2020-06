Einen Tag nach der brutalen Attacke auf eine Frau in Alt-Hohenschönhausen hat die Polizei einen 22-jährigen Verdächtigen gestellt. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstagabend dem rbb.

Zeugenaussagen hatten die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Täters geführt. Er soll eine Frau am Montag in einer S-Bahn der Linie 75 brutal angegriffen und beschimpft haben. Auf einem Facebook-Video ist zu sehen, wie das Opfer andere Fahrgäste um Hilfe anfleht. Als die Frau an der Haltestelle Gehrenseestraße aussteigen will, wird sie vom Täter auf den Bahnsteig geschubst und geschlagen. "Wir gehen davon aus, dass das Video echt ist", sagte die Sprecherin der Bundespolizei rbb|24. Der Täter konnte zunächst flüchten.

Laut der Sprecherin konnte die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei am Dienstag den Aufenthaltsort des 22-Jährigen ermitteln und ihn mit aufs Revier nehmen. Dort stellten Beamte die Identität des Mannes fest. Da die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Gründe sah, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen, wurde er wieder entlassen.

Nun ermitteln die Behörden wegen Körperverletzung.