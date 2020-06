Audio: Inforadio | 26.06.2020 | René Althammer | Bild: Konditorei Damaskus

Hakenkreuz-Schmierereien auf zwei Häusern des arabischstämmigen Remmo-Clans sowie ein Brandanschlag in der Sonnenallee sorgen für Unruhe in Neukölln. Als sicher gilt nur, dass die Taten nicht zur bisherigen rechten Anschlagserie in dem Berliner Bezirk gehören. Von René Althammer und Olaf Sundermeyer

Die ganze Sache dreht sich um einen Wohnblock in Berlin-Neukölln, im Kiez um die Sonnenallee Ecke Wildenbruchstraße. In der Gegend, die als das Zentrum des multikulturellen Lebens in der Hauptstadt gilt, tauchen zuletzt immer wieder großflächige Hakenkreuzschmierereien auf. Und niemand weiß, wer es gewesen sein könnte: nicht die Polizei, nicht die Geschädigten, auch nicht die professionellen Szenekenner von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR). Eine lokale rechtsextreme Szene, die dort bekannt wäre, gibt es in diesem arabisch geprägten Teil Neuköllns jedenfalls nicht. Seit am vergangenen Wochenende noch dazu ein Transporter vor einer syrischen Konditorei angezündet wurde, die wiederholt mit Hakenkreuzen und SS-Siegrunen beschmiert wurde, herrscht Unruhe im Kiez und in den sozialen Medien. Viele fühlen sich an die bislang nicht aufgeklärte rechte Anschlagsserie im Süden des Bezirks erinnert.

Seit Jahren Drohungen und Anschläge in Rudow

In Rudow geraten seit Jahren Menschen ins Visier mutmaßlicher Rechtsextremisten, die sich im Kampf gegen Rechts engagieren: Sie erhalten Drohungen, Hass-Mails, die Wände ihrer Wohnhäuser werden mit rechtsextremen Codes beschmiert, Schaufenster werden beschädigt. Vor zwei Jahren wurden die Autos von einem Kommunalpolitiker und einem Buchhändler angezündet. Die Polizei setzte eigens eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der rechten Anschlagsserie ein, die Besondere Aufbauorganisation (BAO) "Fokus", die von bislang 72 Einzeltaten ausgeht, darunter 23 Brandstiftungen. Als tatverdächtig gelten bekannte rechtsextreme Aktivisten aus dem Süden Neuköllns, wo es schon seit langem eine entsprechende Szene gibt. Verurteilt wurde bislang kleiner von ihnen. Matthias Müller, der sich beim MBR ausführlich mit dieser rechten Anschlagserie beschäftigt, sieht bei den aktuellen Fällen aber "vermutlich andere Täter, weil es hier ein anders Vorgehen ist". Das erklärt er beim Ortstermin vor einem der jüngst betroffenen Häuser in der Wildenbruchstraße, das im Juni und im Dezember mit plakativen Hakenkreuzen beschmiert wurde. Arabisch geführte Geschäfte dominieren in diesem Wohnblock das Straßenbild, dazwischen die wuchtige Polizeidienststelle, der "Abschnitt 54" im denkmalgeschützten Backsteinbau von 1902.

Staatsschutz ermittelt - aber auch Clan-Experten

Auch die Polizei sieht keinen "Tatzusammenhang zu den bisherigen rechtsmotivierten Straftaten in Neukölln", erklärt Michael Gassen aus der Pressestelle auf Anfrage. Das habe ein Abgleich der jeweiligen Taten durch seine Kollegen bei der BAO Fokus ergeben. Gleichwohl würde der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz in dieser Sache ermitteln, wegen der eindeutigen NS-Symbolik, die bei den Taten im Umfeld der Sonnenallee angebracht wurde.

Unabhängig davon würde die Polizei auch in andere Richtungen ermitteln. Ein anderes als ein politisches Tatmotiv sei demnach nicht ausgeschlossen, sagt Gassen auf Anfrage. Der Berliner Polizei seien die Emotionen bewusst, die durch die Tatbegehung in Neukölln ausgelöst würden. Deshalb wolle man sich auf die Sachlage und die Ermittlungen in alle Richtungen konzentrieren. Nach Informationen von rbb24 Recherche wird der Sachverhalt auch von Fachleuten geprüft, die sich mit der Clankriminalität in Neukölln beschäftigen.

Überwachungskamera hat Anschlag gefilmt

Denn die betroffenen Häuser in der Sonnenallee und der Wildenbruchstraße werden dem arabischstämmigen Berliner Remmo-Clan zugeschrieben. Sie gehören zu den Immobilien, die 2018 von der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche beschlagnahmt worden sind. Vor dem Haus in der Sonnenallee steht noch immer das Wrack des ausgebrannten Mercedes-Sprinter mit polnischen Kennzeichen. Er gehört einem polnischen Handwerker, der in der Nachbarschaft wohnt, erzählt Sulaiman Alsaka. Die Familie des jungen Mannes betreibt die Konditorei "Damaskus" im Erdgeschoss, die immer wieder zum Ziel für Nazischmierereien wurde. Seit Juni des vergangenen Jahres sind drei Fälle bei der Polizei aktenkundig, Hakenkreuze und SS-Siegrunen auf der Schaufensterscheibe, an der Hauswand, auf der Haustür. Sulaiman Alsaka spricht von sieben unterschiedlichen Fällen. Angst um sich und seine Familie habe er keine, seine Familie habe in Syrien schlimmeres erlebt, sagt er. Seit vier Jahren betrieben sie das Geschäft hier auf der Sonnenallee, unterhalten inzwischen Filialen im Wedding und in Moabit. "Ich gehe davon aus, dass es Nazis waren, die aus Rudow hierher kommen." Eine Überwachungskamera im Laden hat den Brandanschlag auf den Transporter durch die Schaufensterscheibe gefilmt. Das Video liegt auch bei der Polizei. Sulaiman Alsaka spielt es auf seinem Smartphone ab und kommentiert, was er sieht: "Die Gesichter sind schlecht zu erkennen, aber man sieht erst einen, dann zwei weitere Männer mit Caps, Rucksack, weißen Jacken und mit einem großen Bart. Und dann sieht man schon die Flammen und wie es leuchtet."

Soli-Demo gegen Nazis

Auch in der Wildenbruchstraße kennt niemand die Täter. Ein Mitglied der Remmo-Familie kommt aus einem Spätkauf im Erdgeschoss vor das Haus, sagt, dass die Bewohner hier nun Angst hätten, jetzt, da in der Sonnenallee schon Autos angezündet würden. Und was Hakenkreuze und dass "SS" bedeuteten, wüsste doch wohl jedes Kind. Matthias Müller jedenfalls spricht von einer neuen rechten Anschlagsserie in Neukölln. Auch wenn der Hintergrund noch viele Fragen aufwirft: "Weil es ja bislang keine Bedrohungen gab, auch keine Einschüchterungen von anderen Personen." Aus dem Haus der Remmos in der Wildenbruchstraße weht seit dieser Woche eine schwarze Fahne mit der Aufschrift "Gegen Nazis". Am Freitag nun soll ab 17 Uhr eine "Soli-Demo gegen Nazi-Anschläge in Neukölln" stattfinden, vom nahen Hermannplatz aus bis hierher, vorbei auch an dem Haus in der Sonnenallee, in dem die Familie von Sulaiman Alsaka wie an jedem Tag Baklava verkauft.