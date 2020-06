Warum in Berliner Schwimmbädern im Moment auch Kleinkinder zahlen müssen

Kinder unter fünf Jahren dürfen eigentlich kostenlos in Berliner Bäder. Wegen der Corona-Zutrittsbeschränkungen müssen momentan aber alle Freibadbesucher den Festpreis von 3,80 Euro für vier Stunden zahlen - auch die ganz Kleinen. Das führt beim Einlass mitunter zu Ärger.

Die Einlassbestimmungen an den Kassen der Berliner Bäder führen derzeit zu Aufregung. Genossen Kinder bis zu fünf Jahren noch bis zum Corona-Shutdown freien Eintritt, ist dies derzeit nun nicht mehr möglich, wie die Berliner Bäderbetriebe am Montag mitteilten. "Es geht derzeit technisch leider nicht anders, als dass alle Besucher, also auch Eltern für ihre sehr kleinen Kinder unter fünf Jahren, eine Eintrittskarte kaufen müssen“, sagte Matthias Oloew dem rbb.